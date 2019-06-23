Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı oyunu kullandı

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Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun "Mührü göstermeyeceğiz" diyaloğu gülüşmelere neden oldu