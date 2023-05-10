Kibariye konserde sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı! - Son Dakika
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Kibariye konserde sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı!

10.05.2023 00:40

Mersin'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alınırken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.

2 METRE YÜKSEKLİKTEKİ SAHNEDEN DÜŞTÜ

Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kibariye, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kibariye konserde sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı! - Son Dakika


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