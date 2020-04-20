Ünlü sanatçı Kıraç Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı karşılığında aldığı bedeli açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü sanatçı Kıraç Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı karşılığında aldığı bedeli açıkladı - Son Dakika

Ünlü sanatçı Kıraç Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı karşılığında aldığı bedeli açıkladı

26 dakika önce

Ünlü sanatçı Kıraç, sosyal medya üzerinden katıldığı bir programda, Fenerbahçe için yazdığı 100. Yıl Marşı karşılığında aldığı bedeli itiraf etti.

Ünlü sanatçı Kıraç Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı karşılığında aldığı bedeli açıkladı, System.String[]

Ünlü sanatçı Kıraç, sosyal medya üzerinden katıldığı bir programda, Fenerbahçe için yazdığı 100. Yıl Marşı karşılığında aldığı bedeli itiraf etti. Kıraç, marşı Ziko ile birlikte maç izlemesi karşılığında yazdığını belirtti.


Müzik dünyasının güçlü sesi Kıraç, Tuzla Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen "e-Talks Tuzla" programına konuk oldu. Tebessümlü hatıralarla hoş bir sohbetin içinde geçen programda, Kıraç, Fenerbahçe için bestelediği 100. Yıl marşı için "bir şey istedim ve istediğimi aldım" dedi.


Ünlü konuklarla eğlenceli bir programa ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini Tuzlalılarla buluşturmaya devam ediyor. E-Talks Tuzla serisinin pazar akşamı yapılan ikinci programında konuk, dillerden düşmeyen eserlerin söz yazarı, bestecisi ve yorumcusu Kıraç oldu.


Canlı yayına Kıraç öncesinde bağlanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kıraç'ı severek dinliyoruz. Hani 'üç beş kişi kalmış türkü diyenler' türküsünde olduğu gibi, Kıraç da çok ender seslerden birisi. Özellikle bir Erzurumlu olarak Erzurum Çarşı Pazar yorumunu çok severek dinliyorum. Ben Tuzla halkı adına ve şahsım adına size ve Kıraç'a teşekkür ediyorum. İyi sohbetler diliyorum.


Tuzlalılara ve tüm vatandaşlarımıza, hoşça kalın, mutlu kalın ama evde kalın lütfen diyorum" dedi.


Fenerbahçe'nin 100.yıl marşını yapan Kıraç, karşılığında aldığı bedeli ilk kez e-Talks Tuzla canlı yayınında açıkladı


Samimi konuşmaların ve hoş sohbetin müzikle renklendiği programda, Kıraç açıklamalarıyla izleyenlerin bilmediği konuları da izleyicileriyle paylaştı. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı için aldığı bedeli sevenleriyle paylaşan Kıraç, "Aziz Yıldırım 'Fenerbahçe marşını senin yapmanı istiyorum. Marş için ne yapmamız lazım' dediğinde, biz Fenerbahçe'den bir şey isteyemeyiz, dedim. Para ve benzeri olmaz. Ancak bir maçı Ziko'nun yanında izlemek istediğimi söyledim ve izledim" dedi.


Kıraç, "Marşı yazarken, çok güzel bir marş olsun ama karşı tarafı da üzmesin, futbolun güzel bir şey olduğunu ortaya çıkarsın istedim." diyerek marş için 6 ay uğraştığını dile getirdi.


Kıraç'ın yayına dahil olmasıyla eğlenceli dakikaların yaşandığı programda eski anıları hatırlatan Ceyhun Yılmaz, Kıraç'ın "Anma Arkadaş" şarkısını söylemesiyle duygulandı. Rahmetli Cem Karaca ile Kıraç'ın hatıralarının da konuşulduğu programda, Ceyhun Yılmaz yazdığı "Cem Karaca" isimli şiirini okurken, Kıraç da gitarıyla kendisine eşlik etti.


Evlerinden COVID 19 mücadele sürecine destek veren vatandaşların yoğun ilgisi ve beğenisini kazanan program, sevilen isimlerin hoş sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla önümüzdeki günlerde de sürecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:35 Kaynak: İHA

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