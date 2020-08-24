Ünlü sanatçı Kıraç, Kocaeli'de arabalı konser verecek

Ünlü sanatçı Kıraç, 26 Ağustos Çarşamba günü Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda arabasında oturan vatandaşlara konser verecek.

Yeni normal dönemde sosyal ve kültürel etkinlikleri pandemi kurallarına göre sürdürmeye devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelileri bu kez ünlü rock sanatçısı Kıraç ile buluşturuyor. Sevilen sanatçıyı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda Kocaelililer arabalarında izleyebilecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konser 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşecek. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaları için konseri araçları içerisinden izleyecek. - KOCAELİ