Ünlü Sanatçı Murat Ünalmış'ın işletmesinin açılışını Belediye Başkanı yaptı

Rol aldığı dizi ve sinema filmleri ile büyük beğeni toplayan ve son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Demir Yaman' karakterine hayat veren ünlü sanatçı Murat Ünalmış, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da ticarete atıldı. Ünlü sanatçının Uçhisar beldesinde Dream Spot (Rüya noktası) adıyla hizmete kazandırdığı işletmenin açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi.

Açılış törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açılışta yaptığı konuşmada, uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Ünalmış'ın Nevşehir'in fahri bir hemşehrisi olduğunu ifade ederek kendisinin Kapadokya gibi önemli bir turizm merkezinde açtığı işletme ile bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Arı, "Şehrimize böylesine güzel bir mekan kazandırılması bizim için mutluluk kaynağıdır. Ancak daha fazla bizi mutlu eden ise böyle güzel ve özel mekanı şehrimize kazandıran kişinin bizim dostumuz Murat Ünalmış olmasıdır. Kendisi açtığı bu işletme ile hem şehrimize hem de bölgemize değer katacak." dedi.

Arı konuşmasının ardından işletmenin açılış kurdelasını kesti.