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Ünlü sanatçı Nilüfer de "Help Turkey" paylaşımlarına tepki gösterdi - Son Dakika

Ünlü sanatçı Nilüfer de "Help Turkey" paylaşımlarına tepki gösterdi

02.08.2021 23:49

Türkiye'de yangınların ardından sosyal medyada ortaya çıkan "Help Turkey" paylaşımları kullanıcıları ikiye böldü. Pek çok ünlü isim kampanyaya destek verirken Şehrazat ve Nilgün Belgün'ün ardından Nilüfer de paylaşımlara tepki göstererek "Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınların ardından sosyal medyada kullanılmaya başlanan "Help Turkey" etiketi kullanıcıları ikiye böldü. Uluslararası anlamda dünya ülkelerini Türkiye'deki yangınlar konusunda yardım etmeye çağıran kampanya, kısa zamanda büyüyerek ünlüler de dahil olmak üzere pek çok kullanıcının desteğini aldı. Ancak bir grup kullanıcı bu paylaşımlardan memnun kalmayarak tepkisini gösterdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Şehrazat ve Nilgün Belgün gibi ünlü sanatçılar, bu etiketin Türkiye'yi aciz gösterdiğini ifade ederek bu gönderileri kesinlikle paylaşmayacaklarını açıkladılar. Hatta Şehrazat ve Farah Zeynep Abdullah'ın bu konudaki tartışması sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü sanatçı Nilüfer de 'Help Turkey' etiketine tepki gösterdi

NİLÜFER DE PAYLAŞIMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı Nilüfer de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır" dedi.

Ünlü sanatçı Nilüfer de 'Help Turkey' etiketine tepki gösterdi

"MİLLETÇE HEPİMİZİN İÇİ ACIYOR"

Açıklamalarına devam eden Nilüfer, "Milletçe hepimizin içi yanıyor. Bu vatan hepimizin burada doğdum burada öleceğim gidecek başka bir yerim de yok. Hepimiz çaresizlikler içinde paylaşımlar yaptı. Dünyaya haykırılan bu yardım çığlıklarından bir sonuç çıktı mı, ben bilmiyorum. Bilen varsa yazsın lütfen. Bu çaresizlik çok canımı yakıyor. Hükümetin diplomatik ilişkilerini kullanarak yardım talep etmesinin daha doğru ve karşılık göreceğini düşünüyorum. Ama sanıyorum artık çok geç. Milletçe çok üzgünüz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Ünlü sanatçı Nilüfer de Help Turkey paylaşımlarına tepki gösterdi

Nilüfer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Nilüfer de 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki gösterdi - Son Dakika Magazin


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