Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçı, önceki gün konsere giderken ölümden döndü
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Ünlü sanatçı, önceki gün konsere giderken ölümden döndü

1 saat önce

Biga'ya gitmek üzere İstanbul'daki evinden Vip minübüsle yola çıkan ünlü sanatçı, Çanakkale'de otoyolda devrilen motorsilete çarpmaktan son anda yaptığı hamle ile kurtaran minübüsün şöförü sayesinde hayatta kaldı.

Ünlü sanatçı, önceki gün konsere giderken ölümden döndü, System.String[]

18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser vermek üzere Biga'ya gitmek üzere İstanbul'daki evinden Vip minübüsle yola çıkan ünlü sanatçı, Çanakkale'de otoyolda devrilen motorsilete çarpmaktan son anda yaptığı hamle ile kurtaran minübüsün şöförü sayesinde hayatta kaldı.

SİNAN AKÇIL ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti.

Konser alanında olan ambülansta ayakta kontrolü yapılan Akçıl, kontrolün ardından sahneye çıktı. Yaşadığı bu olayı sahnede anlatan Akçıl; 'Burası benim baba memleketim. Büyükbabam ve büyükannemin mezarı burada. Biliyorum ki o kazadan sağ kurtulduysam önce Allah, sonra onların manevi korumasıyla kurtuldum' demesiyle alkışlar ve çığlıklar yükseldi.10 bini aşkın kişiye konser veren Akçıl, 7'den 70'e herkesi coşturdu. 90 dakika sahnede kalan Akçıl konser sonrası izdihamdan dolayı 1 saat daha minübüsünün içinde kaldı. Adım adım ilerleyebilen minübüsüyle gece Çanakkale'de kalan ünlü sanatçı, dün büyükannesi ve büyükbabasının mezarını ziyeret etti.

Çanakkale, İstanbul, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:57 Kaynak: Bültenler
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