Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçı Pete Doherty 'kokain ve içkili kavgadan' bir haftada Paris'te iki kez gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Ünlü sanatçı Pete Doherty 'kokain ve içkili kavgadan' bir haftada Paris'te iki kez gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Pete Doherty 'kokain ve içkili kavgadan' bir haftada Paris'te iki kez gözaltına alındı

7 saat önce

İngiliz The Libertines grubunun solisti Pete Doherty, Paris'te kokain alırken suç üstü yakalanıp 48 saatlik gözaltından hemden sonra işkilli halde bir kavgaya karışması sebebiyle ikinci kez gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Pete Doherty 'kokain ve içkili kavgadan' bir haftada Paris'te iki kez gözaltına alındı, System.String[]

İngiliz The Libertines grubunun solisti Pete Doherty, Paris'te kokain alırken suç üstü yakalanıp 48 saatlik gözaltından hemden sonra içkilli halde bir kavgaya karışması sebebiyle ikinci kez gözaltına alındı.


The Libertines grubunun konser turnesi kapsamında Paris'te bulunan Doherty, geçtiğimiz perşembe gecesi 2 gram kokain aldıktan hemen sonra Fransız polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:16 
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