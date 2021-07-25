Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, vatandaşlara örnek olmak için sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı
25.07.2021 10:04
Ünlü sanatçı sahnede koronavirüs aşısı yaptırarak herkese örnek oldu Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni faaliyete geçen bir AVM'nin açılış konserinde sahne alan ünlü sanatçı, aşı ekibinin açtığı standı görünce binlerce vatandaşın karşısına geçerek sahnede aşı oldu.
Ünlü sanatçı sahnede koronavirüs aşısı yaptırarak herkese örnek oldu
DENİZLİ - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni faaliyete geçen bir AVM'nin açılış konserinde sahne alan ünlü sanatçı, aşı ekibinin açtığı standı görünce binlerce vatandaşın karşısına geçerek sahnede aşı oldu.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni açılan bir AVM'nin açılış fuarında ünlü sanatçı Hasan Yılmaz sahne aldı. Binlerce vatandaşa müzik zevki yaşatan Hasan Yılmaz, Serinhisar Devlet Hastanesi aşı ekibinin fuar alanında stant açtığını fark etti. Burada aşı olan bazı vatandaşları gören Yılmaz, ardından korona virüs mücadelesi kapsamında aşı için çağrıda bulunarak binlerce vatandaşın karşısında aşısını yaptırdı. Ardından Yılmaz sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaş tarafından alkışlandı.
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