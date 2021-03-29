Ünlü Sanatçı Selami Şahin'den genç şarkıcıya hediye
29.03.2021 13:35
Genç şarkıcı Bahar Gelir ,Ünlü Sanatçı Selami Şahin'den çok güzel bir parça hediye aldı. Selami Şahin daha önce de Bahar Gelir'in " İllada " isimli albümünün yönetmenliğini yapmıştı. Albüm büyük başarı sağlamıştı.
2021 yılında tekrar yeni albümü için Bahar Gelir'e parça hediye etti.
Hediye edilen parça eskilerin hit olmuş parçalarından biri. Şarkının ,ismi şuan için sürpriz. Şarkının aranjesi Almanya'da profesyonel isimler ile yapıldı. Klip çekimleriyurtdışında güzel bir ülkede çekilecek. Bahar Gelir'in bu yaza damgayı vuracak şarkı için iddalı kıyafetler de hazırlattı. Şuan her şeyin sürpriz olacağını ifade eden Bahar Gelir yakında bir tv programına da başlacağı ifade etti.
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