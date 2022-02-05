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Ünlü sanatçı Teoman da Bebek'te silahlı saldırının hedefinde olan kafedeydi - Son Dakika

Ünlü sanatçı Teoman da Bebek'te silahlı saldırının hedefinde olan kafedeydi

05.02.2022 04:49

BEŞİKTAŞ'IN Bebek mahallesinde, silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN Bebek mahallesinde, silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Bebek Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kafeye saat 01.30 sıralarında iddiaya göre kafeye alınmayan kişilerce ateş açıldı. 3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.


Ünlü sanatçı Teoman da Bebek'te silahlı saldırının hedefinde olan kafedeydi
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Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünlü sanatçı Teoman da Bebek'te silahlı saldırının hedefinde olan kafedeydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Teoman da Bebek'te silahlı saldırının hedefinde olan kafedeydi - Son Dakika
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