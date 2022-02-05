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ÜNLÜ SANATÇI TEOMAN DA BEBEK'TE SİLAHLI SALDIRININ HEDEFİNDE OLAN KAFEDEYDİ - Son Dakika

ÜNLÜ SANATÇI TEOMAN DA BEBEK'TE SİLAHLI SALDIRININ HEDEFİNDE OLAN KAFEDEYDİ

05.02.2022 12:32

BEŞİKTAŞ'IN Bebek mahallesinde silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN Bebek mahallesinde silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Bebek Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kafeye saat 01.30 sıralarında iddiaya göre kafeye alınmayan kişilerce ateş açıldı. 3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNLÜ SANATÇI TEOMAN DA BEBEK'TE SİLAHLI SALDIRININ HEDEFİNDE OLAN KAFEDEYDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜNLÜ SANATÇI TEOMAN DA BEBEK'TE SİLAHLI SALDIRININ HEDEFİNDE OLAN KAFEDEYDİ - Son Dakika
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