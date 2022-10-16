Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır - Son Dakika
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Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır

16.10.2022 09:55

Sanatçı Selami Şahin, Bursa'da sevenleriyle bir araya geldi. Bartın'da meydana gelen maden faciası hakkında duygularını ifade eden Şahin, İstanbul'a döndüğünde, hayatlarını kaybeden madencilerin ailelerine yardım edeceğini belirtti. Şahin "Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır" ifadelerini kullandı.

70'lerden günümüze "Sana Merhaba Dedim, Tapılacak Kadınsın, ya Seninle ya Sensiz, Özledim, Seninle Başım Dertte" gibi efsaneleşen şarkılarını seslendiren Selami Şahin "Baştan Başa Sen" adını taşıyan yepyeni albümünden "Nerde Akşam Orda Sabah" şarkısıyla da büyük beğeni topladı.

"SİZE NE KADAR BESTE YAPSAM HAKKINIZI ÖDEYEMEM"

Konserine 'Seninle başım dertte' şarkısını seslendirerek başlayan Şahin ardından, 'Alışmak sevmekten zor' şarkısı ile devam etti. Hayranları da şarkılara eşlik etti. Şahin; " Bursa'da sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur. Selami Şahin 50 seneyi geçti ve hala varsa sizin sevginizle var. Size ne kadar çok beste yapsam, şarkı söylesem, sizin hakkınızı ödeyemem. Allah sizleri başımdan eksik etmesin. Bu gece okuyacağım bütün şarkılar kendi bestelerimdir" dedi.

Ünlü sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım eli: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır

"ONLARA YARDIM ETMEK İBADET GİBİ KUTSALDIR"

Bartın'da meydana maden faciası hakkında duygularını dile getiren Şahin, "Bartın'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah kimseye dert keder vermesin. Gerçekten hayat devam ediyor. İnsan her an gidebilir. Bugün varız yarın yokuz, gerçekten belli olmaz. Onun için kendinize dikkat edin. Allah hepimize sıhhatli huzurlu ömürler versin yarabbim. Aileleri şimdi kim bilir içleri yanıyor. Onlara yardım edebilecek bir şey varsa ben İstanbul'a gidince araştıracağım. Onlara yardım etmek, ibadet gibi kutsaldır. Eksik bırakmayalım onları" diyerek dile getirdi. İki saat sahnede kalan Şahin'i konserin sonunda sevenleri ayakta alkışladı.

Ünlü sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım eli: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
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Kaynak: İHA

Selami Şahin, Bartın, Bursa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır - Son Dakika

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