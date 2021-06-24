Ünlü sanatçıdan şaşırtan itiraf!

Yıllardır üzerinde çalıştığı kitabıyla ilgili son durumu soran gazetecilere tebessüm ile cevap veren Sayın, "Biliyorum bitmedi ama her geçen gün bitime yaklaşıyorum. Yakın zamanda kitabı piyasaya çıkarmak istiyorum" dedi.

"HİÇ ENERJİM YOKTU"

Oyunculuğun kendisi için bitmediğini ifade eden Sayın, "Çok sayıda dizi teklifi geldi ama pandemi nedeniyle hiç enerjim yoktu, ondan dolayı kabul etmedim. Tatilimi yaptıktan sonra daha güzel bir enerjiyle teklifleri değerlendireceğim." şeklinde konuştu.

"BENİ ARAMIŞTI"

Keman virtüözü Selçuk Tekay'ın vefatından sonra çok üzüldüğünü ifade eden Emel Sayın, "Ne acıdır ki ölümünden bir süre önce internette dolaşan 'Emel Sayın Öldü' haberlerini görüp beni aramıştı, çok üzülmüştü." dedi.