Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu
Son Dakika Magazin Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu - Son Dakika Magazin

Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasına sanatçılar, 'Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca' şarkısıyla destek oldu.

Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasına sanatçılar, 'Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca' şarkısıyla destek oldu.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu. Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine sanatçılar da 'Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca' şarkısıyla destek oldu.


Poll Production by Polat Yağcı proje önderliğinde hazırlanan şarkıyı Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç seslendirdi. 'Daha Yeşil Bir Türkiye' için hazırlanan şarkının aranjörlüğünü Ceyhun Çelikten üstlendi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı fidan dikme etkinliğinde Erdoğan, 11 Kasım'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Geleceğe Nefes, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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