Ünlü Sanatçılar "İsraf Son Bulsun" Dedi

Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın 'İsraf Son Bulsun Sofranız Bereket Olsun' sloganı ile başlattığı kampanya ilçe sınırlarını da aşarak ülke çapında da ses getirdi.

Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın 'İsraf Son Bulsun Sofranız Bereket Olsun' sloganı ile başlattığı kampanya ilçe sınırlarını da aşarak ülke çapında da ses getirdi. Türkiye'nin ünlü ve sevilen sanatçıları da kampanyaya destek vererek sosyal medyadan paylaştıkları videolarla 'İsraf Son Bulsun Sofranız Bereket Olsun' dedi.



Başkan Gülbay'ın 'İsraf Son Bulsun Sofranız Bereket Olsun' sloganıyla başlattığı kampanya ilçe sınırlarını da aşarak ülke çapında da ses getirdi. Türkiye'nin ünlü ve sevilen sanatçıları da kampanyaya destek vererek sosyal medyadan paylaştıkları videolarla 'İsraf Son Bulsun Sofranız Bereket Olsun' dedi. Sinema oyuncusu Suzan Kardeş'ten ses sanatçısı Onur Akın'a kadar birçok ünlü isim sosyal medyadan paylaştıkları videolarla 'İsraf Son Bulsun Sofranız Bereket Olsun' diyerek çağın hastalığı olan israfa dikkat çekti.



"Hiç kimsenin aç kalmaması için böyle bir projeyi hayata geçirdik"



'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' inancı ile böyle bir proje başlattıklarının altını çizen Başkan Gülbay, "Bizim sadaka taşları ile paylaşmayı şiar edinen köklü bir geleneğimiz var. Bu geleneğimizi ilçemizde sürdürmek, Buldan sınırlarımız içinde hiç kimsenin aç kalmaması için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında yardımsever vatandaşlarımızdan kuru erzak yardımları alarak ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. Bu yardımları ilçemizde bulunan marketlere koyduğumuz 'Bereket Kutuları' ile topluyoruz. Bu şekilde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı da mahcup etmeden evlerinde sıcak aşlarının olmasını amaçlıyoruz. Başlattığımız projemiz kapsamında da mahallerimizde 'Halil İbrahim Sofrası' buluşmaları düzenliyoruz. Mahallelerimizden de projemize tam destek geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla kurulan sofralarda bir araya geliyoruz" diye konuştu.



Sanatçıların paylaşımları sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından görüntülendi



Öte yandan, Suzan Kardeş, Umut Oğuz, Bülent Serttaş, Hüseyin Turan, Onur Akın, Kubat, Ali Kurtuluş Şaylı, Ekin Akkaş, Alper Kemal Alp, Ercan Erşan, Haktan, Murat Akgün, Uğur Demirci ve Şevki Özcan gibi isimlerin aralarında olduğu ünlüler kampanyaya destek çağrısında bulundu. Sanatçıların paylaşımları ise sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından görüntülendi. - DENİZLİ

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