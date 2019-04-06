Ünlü Sanatçılardan 'Polis Haftası'nda Emniyet Teşkilatına Kutlama Mesajları Yağdı
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü ve "Polis Haftası" tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü ve "Polis Haftası
" tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kamu düzenini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için mücadele eden polislere ünlülerden kutlama mesajları yağdı. Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Coşkun Sabah
'tan Hülya Koçyiğit
'e, Metin Şentürk
'ten Yavuz Bingöl
'e, Cengiz Kurtoğlu
'ndan Ajda Pekkan
'a kadar onlarca isim Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü ve "Polis Haftası" kapsamında videolu kutlama mesajı yayınladı.
Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, her yıl 1- 10 Nisan
tarihleri arasında kutlanan "Polis haftası" kapsamında, düzenlenen operasyonlardan oluşan kesitler ve 2018 yılında suç ve suçluyla mücadelede elde edilen başarı verilerinin yer aldığı bir video klibi paylaşmıştı. İstanbul Emniyeti ayrıca "Polis Haftası" kapsamında 8 ülkeden polislerin katıldığı Uluslararası Polis Futbol
Turnuvasına da ev sahipliği yapıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:09 Kaynak: İHA
Büyük Göç'te Sona Gelindi! İstanbul'da Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı
AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'
İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek
İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi