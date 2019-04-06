Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçılardan "Polis Haftası"Nda Emniyet Teşkilatına Kutlama Mesajları Yağdı

Ünlü Sanatçılardan "Polis Haftası"Nda Emniyet Teşkilatına Kutlama Mesajları Yağdı

1 saat önce

Ünlü sanatçılardan "Polis Haftası"nda emniyet teşkilatına kutlama mesajları yağdıİSTANBUL - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve "Polis Haftası" tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ünlü sanatçılardan "Polis Haftası"nda emniyet teşkilatına kutlama mesajları yağdı

İSTANBUL - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve "Polis Haftası" tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kamu düzenini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için mücadele eden polislere ünlülerden kutlama mesajları yağdı. Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Coşkun Sabah'tan Hülya Koçyiğit'e, Metin Şentürk'ten Yavuz Bingöl'e, Cengiz Kurtoğlu'ndan Ajda Pekkan'a kadar onlarca isim Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında videolu kutlama mesajı yayınladı.
Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, her yıl 1- 10 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Polis haftası" kapsamında, düzenlenen operasyonlardan oluşan kesitler ve 2018 yılında suç ve suçluyla mücadelede elde edilen başarı verilerinin yer aldığı bir video klibi paylaşmıştı. İstanbul Emniyeti ayrıca "Polis Haftası" kapsamında 8 ülkeden polislerin katıldığı Uluslararası Polis Futbol Turnuvasına da ev sahipliği yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:28 Kaynak: İHA

İstanbul, Polis Haftası, Polis, Genel
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