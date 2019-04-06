Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçılardan 'Polis Haftası'nda Kutlama Mesajları Yağdı

Ünlü Sanatçılardan 'Polis Haftası'nda Kutlama Mesajları Yağdı

44 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü ve "Polis Haftası" tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü ve "Polis Haftası" tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kamu düzenini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için mücadele eden polislere ünlülerden kutlama mesajları yağdı. Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Coşkun Sabah'tan Hülya Koçyiğit'e, Metin Şentürk'ten Yavuz Bingöl'e, Cengiz Kurtoğlu'ndan Ajda Pekkan'a kadar onlarca isim Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü ve "Polis Haftası" kapsamında videolu kutlama mesajı yayınladı. Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, her yıl 1-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Polis haftası" kapsamında, düzenlenen operasyonlardan oluşan kesitler ve 2018 yılında suç ve suçluyla mücadelede elde edilen başarı verilerinin yer aldığı bir video klibi paylaşmıştı. İstanbul Emniyeti ayrıca "Polis Haftası" kapsamında 8 ülkeden polislerin katıldığı Uluslararası Polis Futbol Turnuvasına da ev sahipliği yapıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:36 Kaynak: İHA

Cengiz Kurtoğlu, Polis Haftası, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı Çocuklar Duymasın Haftaya Sezon Finali Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:20:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçılardan 'Polis Haftası'nda Kutlama Mesajları Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]