Ünlü sanatçıların eserleri online müzayedede yeni sahiplerini buldu - Son Dakika

Arthill Müzecilik tarafından düzenlenen "Müzelik ve Koleksiyonluk Sanat Eserleri Müzayedesi", yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Parçaların çevrim içi incelenmesi imkanını da sağlayan "www.arthill.com.tr" adresinden açık arttırma usulüyle satışa sunulduğu müzayedede, Türkiye'nin önemli koleksiyonlarından ve Osmanlı'nın köklü ailelerinden derlenen 173 eser yer aldı.

Müzayedede Salvador Dali'nin imzalı ve sertifikalı 10 eserinden oluşan bir koleksiyon ve ABD'li ressam Andy Warhol'un bir eseri sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Önemli eserleri arasında Bahriyeli İsmail Hakkı, Nazmi Ziya, Hoca Ali Rıza, Sami Yetik, Fausto Zonaro, Gyula Tornai, Georg Macco, Louis Devedeux, Pauline Japy gibi sanatçıların yapıtlarıyla yıldız porselenler ve tuğralı gümüşler bulunan müzayedede, minimal sanatın öncülerinden olan Donald Judd'un çalışması, 204 bin 800 lirayla en yüksek fiyata satılan eser oldu.

Osmanlı dönemi 19'uncu yüzyıl saray işi kapaklı yıldız porselen vazo da 153 bin 600 liraya satılarak ikinci sırada yer alırken, 2. Abdülhamid döneminde saray ressamı olarak hizmet veren ve Sultan tarafından "Ressam-ı Hazreti Şehriyari" (padişah hazretlerinin ressamı) unvanıyla ödüllendirilen oryantalist ressam Fausto Zonaro'nun İstanbul temalı iki tablosu, 102 bin 400 liraya alıcı buldu.

Müzayede de ayrıca İstanbul'da 1863'te dünyaya gelen ressam Bahriyeli İsmail Hakkı'nın tablosu ile pop art akımının en önemli temsilcilerinden kabul edilen Andy Warhol'un kalp temalı eseri de 89 bin 600 liraya satıldı.