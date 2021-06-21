Konserin ikinci yarısında Gürses, sahneye Polat'ı davet etti. Birlikte 'Doyulur mu?"yu seslendiren ikili, danslarıyla ve enerjik sahne performanslarıyla göz doldurdu. Yoğun alkışlar karşısında Begüm Polat, kendi şarkısının ardından İsyan'ı söyleyerek sahne performansında da iddiasını belli etti.

Pandeminin tüm olumsuzluklarına "İsyan" şarkısıyla gönderme yapan Polat'a tüm dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Mekana gelenleri adeta büyüleyen Polat, kendine has yorumuyla dinleyicilerden tam not aldı.