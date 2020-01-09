Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı

7 saat önce

Milano'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen şarkıcı Aleyna Tilki, güvenlik kontrolünden geçerken sıra nedeniyle bir yolcu ve görevli ile tartışınca karakolluk oldu.

Milano'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen şarkıcı Aleyna Tilki, güvenlik kontrolünden geçerken sıra nedeniyle bir yolcu ve görevli ile tartışınca karakolluk oldu. Havalimanı polis merkezinde ifade veren Tilki, uçağını da kaçırdı. Polis ekiplerinin ise görüntü almak isteyen gazetecileri engellemesi şaşırttı.

Milanoya gitmek için saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra güvenlik kontrolüne yöneldi. Kontrolden geçerken bir yolcuyla sıra nedeniyle tartışan Tilki, iddiaya göre araya giren güvenlik görevlisine de hakaret etti. Tartışma sonrası güvenlik görevlisi ve yolcu, hakaret ettiği gerekçesiyle Tilki'den şikayetçi oldu. Havalimanı karakoluna götürülen ünlü şarkıcı, uçağını da kaçırdı. İfadesi alınan Tilki, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Polisin Tilki'yi görüntülemek isteyen gazetecileri engellemesi ise dikkat çekti.

(İHA)

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı

Aleyna Tilki, İstanbul, Milano, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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