Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı

07.01.2021 07:39
Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı, System.String[]

Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Alişan, dün Star TV'deki programının canlı yayınında hastaneye giderek aşı yaptırdı. Canlı yayında aşı yaptırdığı anları gösteren Alişan, "Örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Star TV ekranında en yakın arkadaşı Demet Akalın ile Sabah Sabah isimli programı sunan ünlü şarkıcı Alişan, ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Demet Akalın canlı yayını sunarken hastaneye giden Alişan, aşı yaptırdığı anlarda canlı yayın yaptı.

"İŞİN TEK ÇÖZÜMÜ AŞIYSA OLMAK İSTEDİM"

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı

DEMET AŞI YAPTIRAMADI

Öte yandan aşı için arkadaşı gibi gönüllü olan Demet Akalın, gelen sonuçlarının uygun olmamasından dolayı aşı yaptıramadı.

Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı

Koronavirüs, Alişan, Star, TV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı - Son Dakika Magazin


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