Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri - Son Dakika

Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri

01.05.2021 11:27
Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri, System.String[]

DİREKSİYON DERSLERİ BAŞLADIHenüz araba kullanmayı bilmediğini açıklayan ünlü şarkıcı Camila Cabello, bu konudaki açığını kapatmak için direksiyon derslerine başladı.

DİREKSİYON DERSLERİ BAŞLADI

Henüz araba kullanmayı bilmediğini açıklayan ünlü şarkıcı Camila Cabello, bu konudaki açığını kapatmak için direksiyon derslerine başladı. Meslektaşı Shawn Mendes ile yaşadığı romantik ilişkiyle de gündemde olan Camilla Cabello, ilk gün dersini de keyifli bir şekilde tamamladı.

ÖZEL EĞİTMENLE ÇALIŞTI

Mendes ile birlikte yaşadığı evinin önünde direksiyon eğitmeniyle buluşan Cabello, bir saate yakın süre onunla sürücülük çalıştı. Sonra da evinin önünde eğitim aracından indi. Eğitmenine el sallayan Cabello, eve girdi. Genç şarkıcının, rahat giysiler içinde olduğu ve koronavirüs önlemi olarak maskesini eksik etmediği de görüldü.

DERS SONUNDA EVİDE DÖNDÜ

Camila Cabello ile Shawn Mendes, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Ama hayranlarının gıptayla baktığı çiftin bu günlere gelmesi öyle çok da kolay olmamış. Öyle ki genç şarkıcı, büyük aşk yaşadığı sevgilisine açılmak için tam beş yıl beklemiş.

BÜYÜK AŞKIN KAHRAMANLARI

Müzik dünyasının ünlü çifti Shawn Mendes ile Camila Cabello, koronavirüs pandemisi sırasında her dakikalarını dört duvar arasında birlikte geçirdiler. Buna rağmen birçok ünlü çiftin başına gelen onların başına gelmedi. Tam tersine aşkları her geçen gün katlanarak büyüdü. Shawn Mendes, bu büyük aşkın ardında yatan sırrı açıkladı.

BENİ REDDEDER DİYE KORKTUM

Access Hollywood'a konuşan 22 yaşındaki Mendes, Camila Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için tam beş yıl beklediğini açıklamıştı. Mendes "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım."

ISINMA SÜRESİ

Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti.Cabello'ya olan aşkını açıklamaya kendini hazır hissetmek için "beş yıl ısınma süresi" geçirdiğini de esprili bir dille anlattı Shawn Mendes.

NİŞAN İDDİALARI

Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların sevgilisi Camila Cabello için olduğunu söyledi. Son dönemde Shawn Mendes ile Camila Cabello'nun nişanlanma konusunda konuştukları da basına yansıyan iddialar arasında.

Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor
Beşiktaş'ta futbolcuların ailelerine yasaklar getirildi! Sezon bitene kadar futbol dışı bile olsa, bir yere konuşurlarsa sert cezalar verilecek Beşiktaş'ta futbolcuların ailelerine yasaklar getirildi! Sezon bitene kadar futbol dışı bile olsa, bir yere konuşurlarsa sert cezalar verilecek         
15:04
Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor         
14:22
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor         
13:20
Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti         
12:13
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 15:13:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement