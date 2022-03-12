Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin anne acısı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin anne acısı

12.03.2022 21:00
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin anne acısı

- Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi (94) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi (94) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki annesi Samime Yengi, 18 Şubat'tan bu yana tedavi gördüğü Datça Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı kalp ve organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yengi'nin ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Yengi'nin cenazesi yakınları tarafından hastaneden teslim alınarak defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

(Mehmet Ölmez/İHA)

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Devlet Hastanesi, Aşkın Nur Yengi, Muğla, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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