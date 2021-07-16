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Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı

16.07.2021 16:05

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun, Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Pandemi boyunca oldukça dikkatli davrandığını söyleyen Coşkun, "Dikkatsiz bir vatandaş hepimizi yaktı" diyerek sitem etti.

Eşi Volkan Aslan ile mutlu beraberliği olan sanatçı Aylin Coşkun, Covid-19'a yakalandı. Ünlü şarkıcı üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu.

"DİKKATSİZ BİR VATANDAŞ HEPİMİZİ YAKTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Coşkun, "Covid-19 salgını ilk çıktığı günden beri sebze ve meyveleri eldivenle tutup yıkıyordum. Ancak dikkatsiz bir vatandaş hepimizi yaktı. Tek duam bu hastalığın anneme bulaşmamış olması. Lütfen benimle temas kuranlar test yaptırsın. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı

HANDE YENER MORAL VERDİ

Coşkun'un Koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklamasının ardından Hande yener yakın dostuna "Merak etme bir tanem hiç bir şey olmayacak" mesajıyla moral verdi.

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği "Yandım Allahım" isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı

Aylin Coşkun, Volkan Aslan, Koronavirüs, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı - Son Dakika Magazin


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