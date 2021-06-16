Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz günlerde babasının beyin kanaması geçirmesi sebebiyle yoğun bakımda kaldığını duyuran Bahadır Tatlıöz, bu defa babasının ölüm haberini sevenleriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Babam Nail Tatlıöz 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Ölüm gelince bize düşen çaresizlik. Müziğim sustu. Bana ilk notaları öğreten hocam sustu" sözleriyle duygu yüklü bir mesaj paylaştı.

"ŞİMDİ TAM ERKEK OLDUM ÇÜNKÜ BABAM SUSTU"

Babasının fotoğraflarından oluşan bir video yayınlayan şarkıcı, "Gençliğim puslu, çünkü bana eğri doğruyu gösteren hocam sustu. Hakkımda bilemedikleriniz rafa kalktı, çünkü tek sırdaşım sustu. Sohbetim sessiz, çünkü tek arkadaşım sustu. Şimdi tam erkek oldum, çünkü babam sustu. Savaşı kaybettik dediğime bakmayın bu savaşı farklı bir taraftan da kazandık... Babamın sağlığında ki isteklerini de göz önüne alarak ailece bir karar verdik" notunu yazdı.

BABASININ ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

Babasının organlarının bağışlandığından bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu çok zor karar ile iki tane aileyi evlatlarına, analarına, babalarına ya da kardeşlerine kavuşturuyoruz. Onlar bir şans daha elde ediyorlar. Aslan babam bu dünyadan hayat kurtararak Kahraman olarak ayrılıyor. Zaten geçen gün demiştim ya 'İlk ve son süper kahramanım' diye. Kahramanlar da ölür ama arkalarında kurtardıkları hayatlar bırakarak ölür. Kalbimiz kırık ama içimiz rahat. Babam hayır ve dualar ile anılacak. Başkaları onun bir parçasını taşıyacak. Babamdan ve bizden bir parça. Ahh Babam Ahh. Artık Allah'a emanetsin. Cenneti ile mükafatlan inşallah. Seni çok seviyoruz. Emeklerin ile Sevgin ile bize kattıklarını asla ödeyemeyiz…"

BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, 1 hafta önce babasının beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediği paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "İlk ve son süper kahramanım olan babamın beyin ölümü gerçekleştiğine dair tıbbi bulgular oldu, evet bu doğrudur... Ama kalbi hala atıyor ve nefes alıyor. Yanında iken bizi hissediyor bunu biliyoruz. Hayatta bir çok mucizenin de olduğuna da hepimiz şahidiz. Ben o mucizeye inanıyorum. O mucizenin diri kalması için de sizlerle her türlü bilgiyi paylaşıyorum. Çünkü sizlerden gelen dilek ve dualar dünyada bir enerji yaratıyor. O enerji ise o mucizeyi besliyor. Buna da kalben inanıyorum. Fizik de bile buna benzer bulgular bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. İnsanın evrene yaydığı pozitif ve negatif enerji. Çünkü tıp şuan çaresiz. Demek ki insanın çok daha üzerinde bir güç var. İnanıyorum arkadaşlar. Aslan babamız Allah'ın izni ile bir mucizeye imza atacak. Yakında birlikte çok mutlu bir aile tablosunu sizlerle paylaşacağım.

Biz inanıyoruz. Yaratılacak o güzel enerjiye katkı sağlaması için Sevgin Buysa isimli şarkımın melodisini babamın o güzel ellerinden dinleyin istiyorum. Bu videoyu bana çok yakın zamanda yollamıştı. Bende size yolluyorum... Sizde evrene güzel bir enerji yollayın. O adresini bulur..."