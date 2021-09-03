Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum

Hollywood'un popüler çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 40 yaşındaki Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ilginç itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.

"ÇOĞU İNSANA GARİP GELİYOR, FARKINDAYIM"

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım. Ancak kararlarımızı ve düşüncelerimizi kimsenin sert bir biçimde sorgulama hakkı yok" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİM LOUVRE MÜZESİ'NDE İLİŞKİYE GİRMEK

Sözlerini sürdüren Beyonce, "En büyük hayalim, Paris'teki Louvre ya da Arc de Triomphe'de cinsel ilişkiye girmek" diyerek ağızları açık bıraktı.

Rapçi, Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.