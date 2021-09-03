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Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum

03.09.2021 08:29

Ünlü şarkıcı Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programda yaptığı itiraflarla şaşkınlık yarattı. 40 yaşındaki ünlü isim, "Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım" diyerek halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını belirtti.

Hollywood'un popüler çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 40 yaşındaki Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ilginç itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı

"ÇOĞU İNSANA GARİP GELİYOR, FARKINDAYIM"

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım. Ancak kararlarımızı ve düşüncelerimizi kimsenin sert bir biçimde sorgulama hakkı yok" dedi.

Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı

EN BÜYÜK HAYALİM LOUVRE MÜZESİ'NDE İLİŞKİYE GİRMEK

Sözlerini sürdüren Beyonce, "En büyük hayalim, Paris'teki Louvre ya da Arc de Triomphe'de cinsel ilişkiye girmek" diyerek ağızları açık bıraktı.

Rapçi, Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyonce, Jay Z, Radyo, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum - Son Dakika Magazin


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