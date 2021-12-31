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Ünlü şarkıcı Ceylan'ın acı günü - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın acı günü

31.12.2021 14:33

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın acı günüİSTANBUL Ünlü şarkıcı Ceylan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurladı.

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın acı günü

İSTANBUL Ünlü şarkıcı Ceylan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurladı.

Ünlü Şarkıcı Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Ahmet Avcı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Büyükçekmece Kuba Camii'ne getirildi. Ünlü şarkıcı Ceylan da babasını son yolculuğuna uğurlamak üzere camiye geldi. Ceylan'ı yakınları yalnız bırakmadı. Babasının tabutuna sarılan Ceylan, uzun süre gözyaşı döktü. Ahmet Avcı, cenaze namazın kılınmasının ardından toprağa verildi.

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın acı günü
Ünlü şarkıcı Ceylan'ın acı günü
Ünlü şarkıcı Ceylan'ın acı günü

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Büyükçekmece, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Ceylan'ın acı günü - Son Dakika
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