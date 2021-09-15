Ünlü şarkıcı çifte mutluluk yaşayacak

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu

Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak

BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam