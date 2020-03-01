Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi

İkili, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra şarkıyı şehitlerimizin anısına yayınlayacaklarını açıkladı: "Biz de acımızı böyle paylaşabiliyoruz, elimizden başka bir şey gelmiyor."



ÇOCUK



İçimde derinden kocaman bir yas



Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş



Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş



Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş



İçimde derinden kocaman bir ağıt



Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt



Küçük bir çocuk cephede başında ateşler



O ateşle bir değil bin ocak yandık



Nasıl geçer Mehmet



Yokluğunun acısı



Annen kadar olmasa da



Ben de döktüm gözyaşı



Nasıl olur Mehmet



Daha küçücüktün evet



Toprak bile ağlarken



Annen nasıl dayansın Mehmet