Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi - Son Dakika Magazin

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi

6 saat önce

İkili, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra şarkıyı şehitlerimizin anısına yayınlayacaklarını açıkladı: "Biz de acımızı böyle paylaşabiliyoruz, elimizden başka bir şey gelmiyor.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi, System.String[]

İkili, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra şarkıyı şehitlerimizin anısına yayınlayacaklarını açıkladı: "Biz de acımızı böyle paylaşabiliyoruz, elimizden başka bir şey gelmiyor."


ÇOCUK


İçimde derinden kocaman bir yas


Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş


Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş


Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş


İçimde derinden kocaman bir ağıt


Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt


Küçük bir çocuk cephede başında ateşler


O ateşle bir değil bin ocak yandık


Nasıl geçer Mehmet


Yokluğunun acısı


Annen kadar olmasa da


Ben de döktüm gözyaşı


Nasıl olur Mehmet


Daha küçücüktün evet


Toprak bile ağlarken


Annen nasıl dayansın Mehmet

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa'da koronavirüsü vaka sayısı 100'e ulaştı
Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi Pınar Altuğ'dan 34 şehidimiz için takipçilerine çağrı: Yeme, içme, kutlama paylaşımları yapmayalım

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:14:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]