Ünlü şarkıcı evleniyor mu?

Şarkıcı Zeynep Mansur, ünlü modacı Cihan Nacar imzalı mayosuyla sahne için kıyafet provası yaparken instagram sayfasından fotoğraf paylaştı. Önümüzdeki günlerde Çeşme'de sahne alacak olan Mansur, gelinliği andıran mayosu için "Acaba sahne aldığı gün evlenecek mi?" sorularını da akla getirdi. Paylaştığı fotoğrafların altına "Yoksa evleniyor musun?" sorularını cevapsız bırakan güzel şarkıcının Çeşme konseri ve tatilinde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.