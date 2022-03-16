Ünlü şarkıcı Fedon'un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Fedon'un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı

Şişli'de motosikletle gelen iki hırsız 350 bin lira değerindeki motosikleti dakikalar içerisinde çaldı

Hırsızlar polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanırken motosiklet de ele geçirildi

İSTANBUL - Ünlü şarkıcı Fedon'un ve Türk sinemasının "tonton dedesi" olarak bilinen Nubar Terziyan'ın yeğeni oyuncu Bimen Zartar'ın 350 bin lira değerindeki motosikleti, Şişli'de motosikletli iki hırsız tarafından dakikalar içerisinde çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, iki şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Ele geçirilen motosiklette sahibine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Fedon'un ve Türk sinemasının "tonton dedesi" olarak bilinen Nubar Terziyan'ın yeğeni oyuncu Bimen Zartar, yaklaşık 350 bin lira değerindeki motosikletini yaşadığı binanın önüne park etti. Zartar'ın evine girmesinin ardından gece saatlerinde sokağa motosikletli ve kasklı 2 şahıs girdi. Şahıslar, park halinde olan motosikletin gidon kilidini kırdıktan sonra dakikalar içerisinde çaldı. Ardından da motosikleti sokakta iterek götüren hırsızlar kayıplara karıştı.

Polis kovalama sonucu hırsızları yakaladı

Hırsızlık anları ve motosikleti götürmeleri ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından oyuncu Bimen Zartar'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucunda polis hırsızlarını izini buldu.

Motosiklet Zartar'a teslim edildi

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, hırsızları yaşanan kovalama sonucunda kıskıvrak yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, motosiklete ise polis tarafından el konuldu. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken, motosiklet ise Bimen Zartar'a teslim edildi.