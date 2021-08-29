Üye Girişi
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı

29.08.2021 22:45
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı, System.String[]

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Tepe, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde verdiği konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir gün öncesinden yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Tepe, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde verdiği konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir gün öncesinden yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Karamürsel Balık Festivali'ni ünlü sanatçı Gökhan Tepe'nin katılımıyla gerçekleştirdi. Geleneksel hale gelen festival kapsamında Ereğli Hürriyet Caddesi Liman yanında düzenlenen etkinlikte sahne alan ünlü şarkıcı en sevilen şarkılarını seslendirerek alanı dolduran müzikseverlere 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir gün önceden yaşattı. Vatandaşlar da Gökhan Tepe'nin şarkılarına eşlik etti. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve binlerce müziksever katıldı. Öte yandan Festival kapsamında saat 13.00 ile 17.00 arasında binlerce kişiye, Ereğli Sahili İskele Meydanı'nda ızgarada pişirilmiş balık ekmek ikram edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yoğun programı nedeniyle programa katılamadığını belirten Başkan Vekili Yaşar Çakmak, vatandaşlara Büyükakın'ın selamını iletti.

Karamürsel-Ereğli Balık Festivali etkinlikleri 31 Ağustos Salı günü devam edecek. Karamürsel İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlilerinin akşam namazının ardından Ereğli İskele Meydanı'nda okuyacağı dualar eşliğinde, balıkçı tekneleri denize açılacak. Balıkçılar, sezonun açılmasıyla birlikte aileleri, yakınları ve sevdikleri tarafından 'rastgele' denilerek denize uğurlanacak. 1 Eylül Çarşamba günü ise sabah namazının ardından Ereğli Balık Hali'nde mezat açılışı gerçekleşecek. - KOCAELİ

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı

Gökhan Tepe, 30 Ağustos, Karamürsel, Kocaeli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor 23:50 Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı 23:31 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı Terim için 23:11 Terim için "Sıfır hatası var" diyen Dilmen'den çarpıcı yaş tespiti: Tarihinde böylesi yok
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 23:02 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 22:22 Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü 21:54 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz 20:52 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik 20:25 Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı         
00:09
Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti         
23:39
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı         
22:51
Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti         
21:57
Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım         
21:11
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı         
20:28
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Hayvanat bahçesinden kaçan maymun kafeye girdi, müşteriler neye uğradığını şaşırdı Hayvanat bahçesinden kaçan maymun kafeye girdi, müşteriler neye uğradığını şaşırdı         
18:16
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 00:14:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli'yi salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement