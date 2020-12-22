Ünlü şarkıcı Gülben Ergen koronavirüse yakalandı
22.12.2020 00:18
Gülben Ergen'in 10 gün önce koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ergen, tedavi sürecini evinde geçirirken koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmadı.
Şarkıcı Gülben Ergen koronavirüse yakalandı. Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.
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Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında Kovid-19 hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.
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