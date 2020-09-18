Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

Tuzla'da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandı, System.String[]

Tuzla'da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Sezai, mahkemedeki sorgusunda, "Yaptığım hayvanlıktı, kendime yakıştıramıyorum. Keşke olaylar buraya gelmeseydi, çok pişmanım. Ancak o an yaşadığım şey bir öfke patlaması gibiydi" dedi.

Tuzla'da film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden şarkıcı Halil Sezai, öğle saatlerinde polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık sorgusu tamamlanan Halil Sezai, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

"Aramızda husumet yoktu"

Sezai'nin mahkemedeki sorgusu tamamlandı. Şüpheli mahkemedeki ifadesinde, "Olay öncelikle Murat Aytaç A. ile müşteki arasındaki yaşanan husumetten kaynaklanmaktadır. Ben yönetmen Murat Aytaç A.'nın kiralamış olduğu villada yemek talk showu çekmek üzere oraya ilk olarak gitmiştim. Ancak bu villada çekim yapmamız pek mümkün olmadı. Anladığım kadarıyla müşteki ve oğlu ile komşuları Murat Aytaç arasında dördüncü villanın Murat tarafından kiralanması nedeniyle bir husumet başlamış. Bu husumetin sonucunda bize çekim yaptırmadılar. Biz tutulan 4. villaya dekor yaptırıp çekime başladıktan itibaren bu tacizler başladı. Müşteki evde olduğu zaman ya içkili toplantılarla ya da sesli yayınlarla bizi çekim yapamaz hale getirirdi. Bu nedenle son 5-6 aylık süreçte sadece bir tezır çekebildik. Bu nedenle müşteki ile benim aramda herhangi bir husumetim yoktu. Ancak Murat ile aralarında husumet oluşmuştu" dedi.

Çekimleri yapamadıklarından dolayı yeni yerler bakmaya gideceklerini söyleyen Sezai, "Yolda giderken ben bir daha konuşalım eğer mümkün olursa yeni yer sıkıntısı ile uğraşmayalım. Eski yerde çekimlerimizi yapalım, olmazsa iyi ayrılalım düşüncesiyle müştekinin konutuna gitmeyi söyledim. Hatta bu amaçla yolda çiçek aldım. Olay öncesinde bir önceki günden aldığım alkolün etkisi halen vardı. Müştekinin evine geldiğimizde 4 villanın da ortak bahçesine geçtik. Ancak konutun içine girmedik" diye konuştu.

"Sadece espri amaçlıydı"

Sezai ifadesinin devamında, "Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye 'odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım, aramız nasıl olsun' diye takılmaktı. Tümüyle espiri amaçlıydı. Bu odunla kesinlikle müştekiye vurmadım. Elimdeki odunun bulunma amacı asla müştekiye vurmak değildir. Öyle bir odunla müştekiye vurmam halinde onun için çok ağır sonuçlar olabileceğini düşünürüm, kesinlikle vurma amaçlı almadım. Zaten böyle bir olay çevrede bulunan kameralara yansıyacağını ailem ve kariyerim açısından yıkıcı olacağını düşünüyorum. Bu sadece espiri amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

"Yaptığım hayvanlıktı, kendime yakıştıramıyorum"

Müştekinin küfre meyilli bir insan olduğunu söyleyen Sezai, "Sürekli küfrederdi. O sırada küfür etti. Bunun üzerine odunla ilgili espri havası kalmadığı için ben onu bıraktım. Olayın şokuyla ben bir an durakladım ve aramızda ittirme kaktırma oldu. Ama vurmadım. Vurma olayı daha sonra dışarıda oldu. Onunla arkadaşlarım müdahale etmemesini isteyerek sarılıp konuşmak istedim. Ancak küfretmeye devam etti. Ana bacı sülale ağır sözlerle sövdü. Bahçede vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak sokakta ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Gerek böyle bir eylemle yaraladığım için gerekse müştekinin durumunu gözönünde bulundurduğumda yaptığımı tasvip etmiyorum. Odunla hiçbir şekilde vurmadım. Pişmanım. Ancak o an yaşadığım şey bir öfke patlaması gibiydi. Bunun sebebi de o kişinin bana sürekli ağır küfürler etmesi olduğunu şu an net olarak hatırlıyorum" dedi.

"Keşke olaylar buraya gelmeseydi, çok pişmanım"

Görüntüye yansımayan yerlerde müştekinin kendisine saldırılarının da olduğunu aktaran Sezai, "Müşteki ile aramda yaşanan ezan diyaloğu oldukça farklı şekilde yansıtıldı. Ben orada müştekiye 'sen o cenabet ağzınla ezan mi okuyorsun' diye kızıyorum. Zira daha öncesinde bize 'siz ancak porno film çekersiniz' diye hakaret ederek elinde viski şişesi ile çekimlerimizi sabote ettiği olmuştu. Bu çekimlerde ezan açarak 'hadi şimdi de çekin pornonuzu' diye bize hakaretlerde bulunuyordu. Ben hiçbir şekilde ezan ve dini kavramlarla kavga etmem. Konserlerimde ezana saygım nedeniyle ara vermiş birisiyim. Konu farklı bir amaçla manipüle ediliyor. Keşke olaylar buraya gelmeseydi. Çok pişmanım" dedi.

Tutuklandı

Şüpheli Halil Sezai mahkemedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, "Silahla Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Halil Sezai, Tuzla, Ezan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 00:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandı - Son Dakika

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