Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile

27.01.2021 22:11
Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile, System.String[]

'SÜRPRİZ' DİYEREK DUYURDU26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

'SÜRPRİZ' DİYEREK DUYURDU

26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Fotoğrafçı Sam Dameshek'in objektifine poz veren Halsey'in bu paylaşımına yorum yapanlar arasında Alev Aydın da vardı. Senaro yazarı Aydın da ünlü şarkıcının bu paylaşımına onu sevdiğini belirten bir yorum yaptı. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.AYDIN DA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE

Alev Aydın'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan, çocukluğunda Suudi Arabistan, New York, Antalya ve Giresun'da bulunduğu anlaşılıyor. YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI

Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli. GİRESUN'DAN ÇOCUKLUK POZU

Halsey'in sevgilisi Alev Aydın'ın Giresun'da çekilen bu çocukluk fotoğrafı da Instagram sayfasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Halsey, Aydın, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile - Son Dakika Magazin


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