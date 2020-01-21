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Haluk Levent, hayranının isteğine verdiği yanıtla herkesi güldürdü
1 saat önce
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in konser sırasında bir hayranının "Sude, 'Melih seni çok seviyor' der misin lütfen" isteğine verdiği yanıt, konserde bulunan herkesi kahkahaya boğdu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada da yüz binlerce kez izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32
İhtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak amacıyla kurduğu AHBAP platformu ile binlerce kişiye yardım eli uzatan ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında bir hayranının isteğine verdiği yanıtla konserde bulunan herkesi güldürdü.
HAYRANI ŞAŞIRDI
Haluk Levent, konsere ara verdiği sırada bir hayranı "Sude 'Melih seni çok seviyor' der misin lütfen" dedi. Melih'in isteğine ünlü sanatçının "Sudecim, Melih'in yanında az önce şu kız vardı. Kaçtı bak kaçtı. Yalan, yalan" diye cevap vermesi üzerine konserde bulunan herkes kahkahaya boğuldu.
"EKMEĞİMİZE TAŞ KOYDUN HALUK LEVENT"
Haluk Levent'in hayranı, kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden söz konusu görüntüleri, "Ekmeğimize taş koyanlarda bugün. Haluk Levent bitirdin bizi" notuyla paylaştı.
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