Ünlü şarkıcı ihanete mi uğradı?

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Ünlü çift yine aynı iddialarla gündemde...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele görüntüsü ortaya çıktı.

UçanKuş TV'ye konuşan Kibariye şunları söyledi:

"Gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki görüntüleri Ali'ye soracağım. Bana orijinal delil lazım. Bu yuvayı 24 sene ayakta tuttum. Bilmem neler için yuvamı yıkamam."