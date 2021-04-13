Ünlü şarkıcı inşaatçı oldu!

Snob Magazin'e konuşan Emirkan, "Uzun zamandan beri Bodrum'da yaşıyorum. Orada inşaat işi yapıyorum. Eşim iç mimar olduğu için 15 yıldır küçük küçük inşaatlar yapıyorduk. Şimdi ise 26 blokluk bir site yapıyoruz. Hem müzik sektörün içindeyim, hem de müzik sektörün dışındayım. Beste yapmaya devam ediyorum. Ebru Gündeş'in son albümünde 'Haza' diye bir şarkı verdim. Çok iyi bir şarkı." dedi.

"YA AŞIK OLACAKSINIZ YA DA ACI ÇEKECEKSİNİZ"

Ünlü şarkıcıya "Son yıllarda neden iyi şarkılar yapılamıyor?" sorusuna ise "Pik olması lazım. Bestecinin ruhunda pik olmazsa iyi şarkı çıkmaz. ya çok aşık olacaksınız. ya çok acı çekeceksiniz. ya da çok sıkıntı çekeceksiniz. Bunun başka ortalaması yok. Ben pandemi döneminde 'Evde yüzlerce şarkı yaparım' dedim ama sadece iki tane şarkı yapabildim. Birisini Demet Akalın'a, birisini de Ebru Gündeş'e verdim." diye cevap verdim.