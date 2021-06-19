Üye Girişi
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm - Son Dakika

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm

19.06.2021 21:55
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm, System.String[]

Ünlü şarkıcı İrem Derici, ilginç çıkışlarda bulunmaya devam ediyor. Daha önce annesinin kendisini odasında bastığını söyleyerek büyük yankı uyandıran Derici, bu sefer de sıcaklara karşı "donla çıkın" tavsiyesi verdi.

Ünlüler dünyasında yaptığı ilginç çıkışlarla sık sık gündem haline gelen isimler arasında yer alan şarkıcı İrem Derici, yine sansasyonel bir çıkışla gündemde. Yeteneği ve üretkenliği kadar dobra tavırlarıyla da öne çıkan ünlü şarkıcı, çılgın halleri ve sürekli ilginç konular bulması nedeniyle çok seviliyor. Özellikle son dönemde sosyal medyaya ağırlık vermesi de hayran kitlesinin genişlemesini sağladı.

SICAKLIĞIA KARŞI BULDUĞU ÇÖZÜMÜ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden sevenleriyle her gün sohbet eden İrem Derici, komik ve çılgın paylaşımları sayesinde tam 7.3 milyon takipçi kazanmayı başardı. Bugün de İstanbul'daki sıcak hava için bulduğu çözümü paylaştı.

"HAVA SICAK DONLA ÇIKIN"

Ünlü şarkıcı, bugün aşı olacağını ve hafif de olsa gerginlik yaşadığını söyledi. Ama bu ciddi konuları pas geçip hemen asıl meseleye geldi. Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen İrem Derici, oynama yaptığı fotoğrafını takipçileriyle, "Donla çıkın" çağrısı yaptı.

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı:

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm

Koronavirüs Aşısı, Sosyal Medya, İrem Derici, Hava Durumu, Instagram, İstanbul, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi 22:08 Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti 20:58 EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 20:41 Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi
Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı 20:04 Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti 18:04 Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı 17:38 Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı 17:11 Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:36 Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi
17:15 Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu
17:11 Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti
16:58 Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarın itibarıyla randevu alınabilecek
16:47 Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı
16:40 Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri dikkat çekti
16:36 Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi
16:16 İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin
16:15 Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
Dev etkinlik için artık saatler var! Türkiye'nin genç beyinleri 10. kez buluşacak Dev etkinlik için artık saatler var! Türkiye'nin genç beyinleri 10. kez buluşacak         
22:22
Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi         
21:14
Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
20:58
Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır         
20:16
Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı         
19:31
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak         
19:10
Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik         
17:42
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı         
16:48
Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu! Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu!         
16:03
Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz         
15:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 22:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement