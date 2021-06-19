Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm

Ünlüler dünyasında yaptığı ilginç çıkışlarla sık sık gündem haline gelen isimler arasında yer alan şarkıcı İrem Derici, yine sansasyonel bir çıkışla gündemde. Yeteneği ve üretkenliği kadar dobra tavırlarıyla da öne çıkan ünlü şarkıcı, çılgın halleri ve sürekli ilginç konular bulması nedeniyle çok seviliyor. Özellikle son dönemde sosyal medyaya ağırlık vermesi de hayran kitlesinin genişlemesini sağladı.

SICAKLIĞIA KARŞI BULDUĞU ÇÖZÜMÜ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden sevenleriyle her gün sohbet eden İrem Derici, komik ve çılgın paylaşımları sayesinde tam 7.3 milyon takipçi kazanmayı başardı. Bugün de İstanbul'daki sıcak hava için bulduğu çözümü paylaştı.

"HAVA SICAK DONLA ÇIKIN"

Ünlü şarkıcı, bugün aşı olacağını ve hafif de olsa gerginlik yaşadığını söyledi. Ama bu ciddi konuları pas geçip hemen asıl meseleye geldi. Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen İrem Derici, oynama yaptığı fotoğrafını takipçileriyle, "Donla çıkın" çağrısı yaptı.

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı: