Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı

Eğlenceli kişiliği, farklı tarzıyla dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"EVİMİN KAPISI BİLE SİMLİ"

Kobra lakabının nereden geldiğinden bahseden ünlü isim, zengin bir kadına yaptığı kostümler ve sonrasında düğündeki 'kobra' şovu sonrası adının 'Kobra' olduğunu anlattı. Gösterişi ve süsü sevdiğini söyleyen Kobra Murat, evinin her yerini simlerle süsleyip renkli boyalarla söylediğini hatta evinin kapısını dahi simle kapladığını söyledi.

"ÇOCUKLARIMA EV VE YAZLIK ALDIM"

Kobra Murat, Armağan Çağlayan'ın, "Murat Bey 'artık çalışmayacağım' dediniz. Emeklilik gibi gelecek garantiniz var mı?" sorusuna "Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Sadece ortanca oğlumun yazlığını almadım, ona da biraz ders vermeye çalışıyorum. Çok baba parası yiyor bunlar. Çalışırdım, su satıp aileme destek olurdum. Bisiklete bile binmedim, hep çalıştım. Çocuklarım bunları görmesinler diye akülü arabalar bile aldım. Şimdi hepsine yazlıklarını aldım, ezilmedi onlar. Bizim gibi büyümediler" yanıtını verdi.

"İKİ EVİM İKİ DÜKKANIM VAR"

Emekliliğinin olmadığını söyleyen şarkıcı, mal varlığından bahsederken "Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı. Gecekonduda doğdum. En büyük zenginliği, mutluluğu yaşadım. Şimdi her şeyimiz var. Ellerimizden telefon düşmüyor, sohbet yok. Şimdi sohbet de bitti evlerde" ifadelerini kullandı.