Üye Girişi
Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi - Son Dakika

Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi

14.06.2021 10:01
Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi, System.String[]

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Bodrum'da geceliği 500 euro'luk otele iki köpekleriyle gitti. Başarılı müzisyen, çıkışta köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi. Trajikomik olay, Bodrum'daki 'kazık' tarihine geçti!

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Fahiş fiyatlarıyla bu sezona hızlı bir giriş yapan Bodrum, trajikomik bir ücretlendirmeye ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz haftalarda tatil için Türkbükü'ndeki bir otele giden Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, çıkışta ilginç bir faturayla karşılaştı. Geceliği 500 euro'luk yani yaklaşık 5 bin TL'lik otellerinde 4 gün konaklayan gözde çiftin yanında iki köpeği de vardı. Çıkış işlemlerini yapan başarılı müzisyen, minicik köpeklerine gecelik 40'ar euro konaklama parası yazıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Otelde dört gece konaklayan iki köpeği için 320 euro yani yaklaşık 3.250 TL ödeyen Sinan Akçıl, bu fiyat politikası karşısında ise gülmekle yetindi. Bu arada minicik köpeğe gecelik 40 euro konaklama bedeli alan otelde; 400 TL karşılığında sadece odaya mama ve su kabı içi boş olarak konuluyor! Hayvan dostu ikili, çıktıkları her tatilde köpeklerini yanlarından ayırmıyor.
Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi
Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi
Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Türk Lirası, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 11:45 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı 11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor 11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı
Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 10:17 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 09:58 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:45 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor
11:44 Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı
11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz         
11:53
Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı         
11:44
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:28
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı         
11:11
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
İstanbul trafiğinde şaşkınlık yaratan görüntü: Sosyal medya fenomeni, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştirdi İstanbul trafiğinde şaşkınlık yaratan görüntü: Sosyal medya fenomeni, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştirdi         
10:03
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 12:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement