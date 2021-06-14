Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Fahiş fiyatlarıyla bu sezona hızlı bir giriş yapan Bodrum , trajikomik bir ücretlendirmeye ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz haftalarda tatil için Türkbükü 'ndeki bir otele giden Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı , çıkışta ilginç bir faturayla karşılaştı. Geceliği 500 euro'luk yani yaklaşık 5 bin TL'lik otellerinde 4 gün konaklayan gözde çiftin yanında iki köpeği de vardı. Çıkış işlemlerini yapan başarılı müzisyen, minicik köpeklerine gecelik 40'ar euro konaklama parası yazıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Otelde dört gece konaklayan iki köpeği için 320 euro yani yaklaşık 3.250 TL ödeyen Sinan Akçıl, bu fiyat politikası karşısında ise gülmekle yetindi. Bu arada minicik köpeğe gecelik 40 euro konaklama bedeli alan otelde; 400 TL karşılığında sadece odaya mama ve su kabı içi boş olarak konuluyor! Hayvan dostu ikili, çıktıkları her tatilde köpeklerini yanlarından ayırmıyor.