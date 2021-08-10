Ünlü şarkıcı Lily Allen'den cinsel ilişki itirafı: Uçak tuvaletinde çılgınca bir deneyimdi

Şarkılarıyla geniş bir kitle tarafından sevilen ve takip edilen şarkıcı Lily Allen, İngiltere'de katıldığı bir radyo televizyonundaki itiraflarıyla güne damga vurdu. Allen, meslektaşı Liam Gallagher ile uçakta cinsel ilişki deneyimi yaşadığını anlattı.

Şarkıcı, daha önce de otobüs yolculuğu sırasında kocasını aldattığını söylemesi nedeniyle günlerce konuşuldu.

"YAŞADIĞIM DENEYİM ÇILGINCAYDI"

Lily, 2009 yılında Liam Gallagher ile Fuji Rock Festivali'nde konser vermek için Japonya'ya giderken aynı uçakta olduklarını ve tuvalette cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Allen, "Liam Gallagher ile uçakta cinsel birliktelik yaşadım. Çılgınca bir deneyimdi. Sonuçta geçti gitti. Üzerinde çok fazla durmamak lazım" dedi.

GALLAGHER, APPLETON İLE EVLİYDİ

Liam Gallagher o sıralarda All Saints grubu solistlerinden Nicole Appleton ile evliydi. İngiliz şarkıcı Lily Allen ise geçtiğimiz yıl Stranger Things adlı dizi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour ile Las Vegas'ta evlenmişti.