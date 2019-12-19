Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı yanarak battı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı yanarak battı - Son Dakika Dünya

Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı yanarak battı

6 saat önce

ABD'li ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı.

Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı yanarak battı, System.String[]

ABD'li ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı. İnsanların yatı terk etmesi sonrası bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü ancak yat battı.

Ünlü şarkıcı Marc Anthony'e ait 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde demirli olduğu Miami'deki limanda yanmaya başladı. Yatta bulunan 12 kişi hemen yatı terk etti. Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti.Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Marc Anthony, İtfaiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:44 Kaynak: DHA
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