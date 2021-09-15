Ünlü şarkıcı Nicki Minaj'ın aşı paylaşımı olay oldu

Doktorlar Nicki Minaj'ın Covid-19 aşısı hakkındaki bu iddiasını kesin bir dille reddetti.

Minaj, kuzeninin Trinidad'daki arkadaşının Covid aşısı sonrası testislerinin şiştiğini ve bazı cinsel fonksiyon bozuklukları yaşadığını bildirdiğini iddia etmişti.

Dr. Anthony Fauci, Nicki Minaj'ın bu tweet'ine yanıt olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan Covid-19 aşılarının hiçbirinin üreme sorunlarına neden olmadığını söyledi.

CNN sunucusu Jake Tapper, Dr Fauci'ye Pfizer, Moderna veya Johnson & Johnson aşılarının Minaj'ın tartışmalı tweet'inde ana hatlarıyla belirttiği sağlık riskini oluşturduğuna dair herhangi bir kanıt olup olmadığını sorduğunda, ABD'nin önde gelen epidemiyoloğu, cevabın "kesin bir hayır" olduğunu söyledi.

AŞI KARŞITI OLMADIĞINI BELİRTTİ

Twitter ve Instagram'da toplamda 180 milyona yakın takipçisi bulunan Minaj, kendisinin aşılanmaya karşı olmadığının altını çizmek için söz konusu tweet'i takiben bir kaç tweet daha attı.

Çeşitli hayran hesaplarına yanıt veren Trinidad doğumlu şarkıcı, aşı yaptırmanın "normal" olduğunu ve tura çıkmak için yakında kesinlikle aşı olacağını söyledi.

Minaj'ın kuzeninin arkadaşıyla ilgili anekdotu, paylaşımdan saatler sonra internette gündem oldu.

Minaj, 14 Eylül'de yapılan Covid-19 basın toplantısında Chris Whitty ve Boris Johnson tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Whitty, Minaj'ın geniş takipçi kitlesiyle aşı hakkında yanlış bilgiler paylaşmasının utanç verici olduğunu söyledi. Minaj, bu eleştirilere İngiliz aksanıyla alay eden tuhaf bir aksanla, BBC siyasi editörü Laura Kuenssberg'e sunucu Piers Morgan'a yönelik alaylı bir sesli not yayınlayarak yanıt verdi.

Kuzeninin arkadaşı hakkındaki tweet, Grammy ödüllü sanatçının 2021 Met Gala'sına aşı zorunluluğu nedeniyle katılmayacağını söylemesinden dakikalar sonra gelmişti. Sanatçı, "Eğer aşılanırsam bu Met için olmayacak. Bu, yeterince araştırma yaptığımı hissettiğimde olacak. Şimdi bunun üzerinde çalışıyorum, "diye yazmıştı.