Son Dakika Haberleri: ÜNLÜ ŞARKICI REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU (1)
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ÜNLÜ ŞARKICI REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU (1)

34 dakika önce

Murat KORKMAZ/ istanbul DHAÜnlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.

ÜNLÜ ŞARKICI REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU (1), System.String[]
Murat KORKMAZ/ istanbul DHA
Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.
Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sürüyor.


Maltepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:17 Kaynak: DHA
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