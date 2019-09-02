Son Dakika Haberleri: - Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi- Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı...
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- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi- Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı...

8 saat önce

- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadıMADRİD - İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi

Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadı

MADRİD - İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İspanya'nın Las Berlanas kentinde düzenlenen festivalde, ünlü şarkıcı Joana Sainz, feci şekilde can verdi. Sainz, festivalde sahne aldığı sırada başlayan havai fişek gösterisi sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yere yığılan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılmadı.

Joana Sainz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:52 Kaynak: İHA
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