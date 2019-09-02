- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi- Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı...
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- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadıMADRİD - İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:52 Kaynak: İHA
- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi
Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadı
MADRİD - İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
İspanya'nın Las Berlanas kentinde düzenlenen festivalde, ünlü şarkıcı Joana Sainz, feci şekilde can verdi. Sainz, festivalde sahne aldığı sırada başlayan havai fişek gösterisi sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yere yığılan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılmadı.
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