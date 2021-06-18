Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe, 600 bin lira borcuma karşılık eve haciz koydurdu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, maddi anlamda yaşadığı kayıplar nedeniyle son dönemde magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerin başında geldi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Seçi Gür'le sessiz sedasız ayrılan Ortaç, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ortaç, eski eşi Cehle Loughnan'ın evine haciz koydurduğunu açıkladı.

"600 BİN LİRA BORCUM VAR"

Şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlere, "Eskiden sorun yaratmıyordu. Ama demek ki o da değişti. Eve haciz koydurdu. Artık parası neyse ödeyeceğiz. Chloe'nın parası bende kalmaz! Sarıyer Belediyesi'ne 25 bin lira, eski eşim Chloe'ye 600 bin lira borcum var. Sağlık olsun, ödeyeceğiz" diyerek sitem etti.

SEÇİL GÜR'LE İLGİLİ DE KONUŞTU

Sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldıklarını söyleyen Ortaç "Nazar değdi galiba. Seçil Gür ile ilişkimiz yürümedi" dedi. Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in "Bütün telif haklarını sattı. Hayatının garantisiydi, emekli maaşıydı. Evinde kumar oynamak için sattı! Şimdi şarkıları nerede çalınsa, parası o sattığı adama gidiyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Onu parasızlıktan satmadım. 5 sene önce bestelerimin teliflerini takip etsin diye verdim. Kumar konusunda ise haklı. Kumarda çok para kaybettim" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.