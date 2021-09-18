Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi

Türk pop dünyasının en beğenilen starları arasında yer alan ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, küçük kızıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Megastar çok beğenilen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü şarkıcı Liya ile oyun oynadığı anları "Rolling Stones t-shirt'ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt'ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte..." notuyla yayınladı. Kenan Doğulu, meslektaşının fotoğrafına 'süpersin' yorumunu yaptı.
Kaynak: Hürriyet
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