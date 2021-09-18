Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi

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Türk pop dünyasının en beğenilen starları arasında yer alan ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, küçük kızıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Megastar çok beğenilen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"TÜTÜYÜ BÖYLE GİYDİRİVERİRLER İŞTE"

Ünlü şarkıcı Liya ile oyun oynadığı anları "Rolling Stones t-shirt'ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt'ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte..." notuyla yayınladı. Kenan Doğulu, meslektaşının fotoğrafına 'süpersin' yorumunu yaptı.